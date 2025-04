Juventus Next Gen Crotone 1-0 LIVE | cucchiaio di Adzic su rigore i bianconeri sono avanti

Juventus Next Gen Crotone LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di Serie C 2024/25(inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Next Gen torna in campo per puntare i playoff. Contro il Crotone, quarta forza del girone C, sarà quasi obbligatorio guadagnare i tre punti. Juventusnews24 segue LIVE il match.L'INTERVISTA ESCLUSIVA DI JuventusNEWS24 AD ALESSANDRO PIETRELLIJuventus Next Gen Crotone 1-0: sintesi e moviola1? Fischio d'inizio – Cominciata Juventus Next Gen Crotone.3? Prima occasione per il Crotone – Daffara sbaglia il rinvio dai pali, Ricci controlla e cerca di sorprenderlo dalla distanza con un tocco sotto ma non inquadra la porta.6? Doppia occasione Crotone – Prima Vitale cerca il cross per Tumminello che in spaccata non arriva all'impatto col pallone.

