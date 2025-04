Conte | Non vogliamo riarmo che butta 800 miliardi in piazza contro questa follia

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2025 "Un messaggio forte e chiaro: non vogliamo un piano di riarmo che butta 800 miliardi e porta l'Europa in una economia di guerra. Vogliamo lavorare e continuare a costruire un percorso di pace, ad avere un'Europa che lavori e dia priorità alla sanità". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione organizzata dal M5s contro il riarmo Ue. "In tantissimi rinunciano a comprare farmaci, quasi 5 milioni di cittadini", ha aggiunto. "Abbiamo bisogno di investire sul lavoro. Abbiamo i salari più poveri d'Europa, abbiamo bisogno di investire nel futuro per i nostri giovani, che non può essere un futuro nelle forze armate", ha ribadito l'ex premier. "E' per questo che oggi ci ritroviamo a dire no a questa follia, peraltro senza un briciolo di difesa comune europea.

