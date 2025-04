Juventusnews24.com - Juve Atalanta Primavera 1-0 LIVE: clamoroso intervento di Radu sul tentativo a botta sicura di Stefanoni!

di RedazionentusNews24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la trentaduesima giornata di campionato 2024/25Latorna in campo e, dopo aver battuto la Cremonese per 1-0 in occasione dell’ultimo turno, ospita a Vinovo l’ntusnews24 ha seguitoil match.1-0: sintesi e moviola1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di Vinovo!5? Partenza scoppiettante – Parte subito a razzo la squadra di Bosi, che costringea qualche miracolo in questi primissimi minuti di partita.8?IN VANTAGGIO! – Palla geniale di Merola per Biliboc, che a tu per tu con Zanchi non può proprio sbagliare. Bianconeri avanti subito a Vinovo!14? Pressione Dea – Cambia il risultato ma non l’andamento del match: gli ospiti continuano a spingere alla ricerca del gol del pareggio.