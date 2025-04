Guglielmo Tell secondo Claes Bang | Il nostro è un eroe riluttante

Claes Bang, regista e protagonista del film, girato tra Cinecittà e l'Alto Adige, che aspira a trasformare la leggenda di Guglielmo Tell in epica cinematografica. Al cinema. "Per me è soprattutto una storia sull'assurdità della guerra. Lo vediamo ogni giorno: qualcuno cerca di conquistare il paese di qualcun altro e finisce sempre male, sempre. Eppure continuiamo a farlo. E questa è una storia che lo racconta in un modo molto interessante, mettendo il dilemma e il dramma in un solo personaggio". Con queste parole, il protagonista di Gugliemo Tell di Nick Hamm, l'attore danese Claes Bang rimarca la contemporaneità di questa leggenda svizzera trasformata in film. In rassegna al Toronto Film Festival nel settembre scorso, il film ha visto la sua anteprima europea proprio in Svizzera, allo . Movieplayer.it - Guglielmo Tell secondo Claes Bang: "Il nostro è un eroe riluttante" Leggi su Movieplayer.it L'intervista a Nick Hamm e, regista e protagonista del film, girato tra Cinecittà e l'Alto Adige, che aspira a trasformare la leggenda diin epica cinematografica. Al cinema. "Per me è soprattutto una storia sull'assurdità della guerra. Lo vediamo ogni giorno: qualcuno cerca di conquistare il paese di qualcun altro e finisce sempre male, sempre. Eppure continuiamo a farlo. E questa è una storia che lo racconta in un modo molto interessante, mettendo il dilemma e il dramma in un solo personaggio". Con queste parole, il protagonista di Gugliemodi Nick Hamm, l'attore daneserimarca la contemporaneità di questa leggenda svizzera trasformata in film. In rassegna al Toronto Film Festival nel settembre scorso, il film ha visto la sua anteprima europea proprio in Svizzera, allo .

