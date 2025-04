Quotidiano.net - Sempre più robocall: “Vi spiego il mercato nero dei dati. Così sanno tutto di noi”

Roma, 5 aprile 2025 - C’era una volta l’operatore del call center, oggi c’è (più spesso) una voce registrata. Avvocato Vincenzo Colarocco, esperto anche di concorrenza sleale per lo studio Previti: che cosa sta succedendo? “Siamo di fronte alle chiamate, più convenienti perché non devi pagare un operatore. Sono sistemi di chiamata automatizzata, una volta che viene inviato il messaggio vocale registrato c’è un compositore che fa i numeri, casualmente”. Ma dall’altra parte c’è una stanza vuota o una persona che governa una macchina? “Sono possibili entrambi gli scenari”. Sistemipiù raffinati da combattere. Ma come fanno - e queste sono truffe - ad arrivare sui nostri WhatsApp, ad esempio con quel “salve, posso parlarti un attimo?”, oppure con lo smishing? “I cattivoni agiscono: prima reperiscono le listenel, e possono prendere le informazioni da diverse fonti.