Figlio dell’Africa | Il Nuovo Singolo dei CarroBestiame con Morandi e Moneti

"Figlio dell'Africa" è il titolo del Nuovo Singolo della band umbra CarroBestiame, uscito venerdì 28 marzo in tutte le piattaforme digitali per Black Dingo Productions, con la speciale partecipazione di Davide "Dudu" Morandi e Francesco "Fry" Moneti dei Modena City Ramblers.CarroBestiame Esce con "Figlio dell'Africa"Disponibile dal 28 marzo su tutte le piattaforme digitali, il Nuovo Singolo dei CarroBestiame "Figlio dell'Africa" è una ballad intensa e profonda che segna un'evoluzione nel suono della band. Con la collaborazione speciale di Davide "Dudu" Morandi e Francesco "Fry" Moneti dei Modena City Ramblers, la canzone esplora temi di speranza. Come pure di sogni infranti e l'umanità dietro alle tragedie del mare. Figlio dell'Africa su SpotifyIl Tema del Brano "Figlio dell'Africa": Sogni Infranti e Realità Crude"Figlio dell'Africa" racconta la storia di Marlo, un giovane con una grande passione per la musica che, purtroppo, proviene da una parte del mondo in cui i sogni sembrano destinati a rimanere irraggiungibili.

