Borse europee in rialzo | focus su banche centrali e crescita economica cinese

Legirano in, dopo un avvio debole. Gli investitori, dopo la pubblicazioni delle minute della Fed, cercano spunti sulle prossime decisioni dellesul taglio dei tassi. Resta alta l'attenzione sulladella Cina in vista delle decisioni di Donald Trump sui dazi. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0309 sul dollaro. Poco mosso l'indice stoxx 600. In luce Londra (+0,6%), dove i timori di un aumento del debito e dell'inflazione ha portato ad un netto calo della sterlina mentre sono in aumento i rendimenti dei titoli di Stato. Positiva Parigi (+0,14%) e Madrid (+0,38%) mentre è fiacca Francoforte (-0,2%), quest'ultima dopo il dato sulla produzione industriale. I principali listini del Vecchio continente, orfani di Wall Street che resterà chiusa nel giorno del lutto nazionale per l'ex presidente Jimmy Carter, sono sostenuti dal comparto dell'energia (+0,8%).