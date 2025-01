Lapresse.it - Bonolis verso ritorno in Rai, De Martino tentato da Amici

Leggi su Lapresse.it

Non c’è solo il toto co-conduttori di Sanremo a monopolizzare la scena delle trattative nel mondo della tv. Del resto questo è il periodo migliore per azzardare offerte di mercato in vista della prossima stagione autunnale, considerata il clou per il periodo di garanzia. Paoloha deciso di divorziare dopo 35 anni dall’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta, non senza post velenosi tra lo stesso Presta: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze” e Sonia Bruganelli, ex moglie di: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo”.Ma frecciate a parte sono le trattative che incombono. Per Paoloil rientro in Rai sembra più che probabile. É stato ospite nel programma ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti e potrebbe tornare in conduzione.