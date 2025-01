Ilrestodelcarlino.it - Bilancio nuovo codice della strada a Reggio Emilia, ritirate già 16 patenti e 519 punti decurtati

, 9 gennaio 2025 –16, 24 carte di circolazione, 18 veicoli sequestrati e 519. È il primostilato dalla Poliziale didopo l’entrata in vigore delche ha inasprito le sanzioni, dallo scorso 14 dicembre. Il corpo guidato dal comandante provinciale Salvatore Blasco ha intensificato i controlli e la vigilanzale, impiegando 108 pattuglie raggiungendo risultato significativi. Nel dettaglio sono state comminate 9 sanzioni per l’utilizzo del cellulare alla guida. In due di questi casi si è provveduto alla sospensione brevepatente prevista dalle nuove modifiche. Si è poi proceduto a ben 50 sanzioni per guida senza l’utilizzo delle cinture di sicurezza, a 2 sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica e a 18 sanzioni per veicoli privi di copertura assicurativa obbligatoria (Rca).