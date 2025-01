Isaechia.it - Anticipazioni Amici 24 del 9/01/25: gli esiti di tutte le sfide

Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di24, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in cui aspiranti cantanti e ballerini mettono alla prova il loro talento con la speranza di vincere ik programma e diventare una personalità di spicco nel mondo della musica e della danza.Cosa è successo in questa nuova puntata del programma, la prima dopo la pausa natalizia? Eccoletratte dal portale Gossip Tv:Tutti coloro che erano in sfida l'hanno vinta.Nuovi inediti in uscita il 14 gennaio.Ospite Ermal Meta.Senza Cri assente.Compiti: Chiara – sui tacchi da EmanuelAlessia – modernNicolò – "Bella senz'anima" da RudyGara ballo giudicata da GarrisonAlessioDaniele e DandyChiaraAlessiaFrancescaGiorgiaGara nuovi inediti giudicata da Dardust e Ornella Vanoni:AntoniaTrigNoDeddèChiamamifaroJacopo SolVybesMollenbackLuk3IlanNicolò