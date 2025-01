Nerdpool.it - The Last of Us 2, ecco il trailer della seconda stagione in italiano e il mese d’uscita!

Theof Us, la serie evento vincitrice dell’Emmy Award torna con nuovi episodi ispirati al celebre videogioco di Naughty Dog. Dopo il successo travolgenteprima, la serie HBO e Sky Exclusive la serie è pronta a tornare ad aprile 2025 con un nuovo ciclo di episodi. Il teaser rilasciato conferma l’attesissimo debutto, che arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.ilin!Cinque anni dopo: una nuova sfida per Joel ed EllieLa tramasi svolge cinque anni dopo gli eventiprima. Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) si ritrovano ad affrontare nuove tensioni personali e un mondo ancora più spietato. I sette episodi promettono di esplorare dinamiche profonde tra i personaggi principali, intrecciandole con l’atmosfera brutale e imprevedibile del franchise.