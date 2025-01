Tpi.it - Stellantis si allea con Tesla per poter inquinare di più ed evitare le multe dell’Ue

siconperdi più edlee altre case automobilistiche sono pronte adrsi con ladi Elon Musk perle salatedell’Unione europea previste nei confronti di chi non rispetterà nel 2025 i limiti sulle emissioni di anidride carbonica.Lo rivela Automotive News, sito specializzato in notizie riguardanti l’industria automobilistica. In particolare,, Toyota, Ford, Subaru e Mazda avrebbero deciso di dar vita insieme aa un “pool di condivisione delle emissioni di CO2” che sostanzialmente permetterà alle aziende che oltrepassano le soglie fissate dall’Ue di compensare i propri livelli in eccesso con i valori inferiori ai limiti registrati da altre aziende che fanno parte dell’nza. Nello specifico, sarà, che produce veicoli elettrici non inquinanti, ad andare in soccorso agli altri costruttori.