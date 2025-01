Lanotiziagiornale.it - Stangata in bolletta: aumenti del 10% nel 2025

Tra il 9% e il 10%. Una vera e propriasulle bollette di luce e gas nel. A fornire questa stima è il presidente di Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, Stefano Besseghini. Un incremento “probabilmente del 9-10%”, che comunque dipende sempre “da quanto una persona consuma e da come va la situazione”. Si prospetta, quindi, un anno difficile sul fronte delle bollette per le famiglie e le imprese italiane.Migliori le notizie che provengono, in un quadro europeo più critico che in passato, sul fronte degli stoccaggi. “Siamo messi bene”, assicura Besseghini parlando dell’Italia. Nel nostro Paese le scorte di gas sono quasi al 78%, come garantito dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Una quantità in grado di coprire la domanda, nonostante un calo delle scorte rispetto al dato degli ultimi due anni.