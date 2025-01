Anteprima24.it - Scuole al freddo, esplode la protesta degli studenti sanniti

Tempo di lettura: 2 minutiDa qualche giorno moltidelledi Benevento sono sul piede di guerra. In molte classi i riscaldamenti sono rotti e, con l’abbassamento delle temperature, studiare e seguire le lezioni è diventato impossibile. Una problematica che va avanti da alcune settimane ma che, nel periodo della pausa natalizia, si è evidenziato ulteriormente. In particolare sotto l’occhio del ciclone è finito l’istituto Calandra, dove al ritorno a scuola dopo le festività natalizie glisi son trovati i riscaldamenti spenti e una temperatura nelle classi inferiore ai diciotto gradi. Stessa sorte anche per la sede di Via delle Poste dove i termosifoni son stati riattivati soltanto nella tarda mattinata del 7 gennaio, quando la campanella per l’ingresso a scuola era già suonata.