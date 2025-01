Oasport.it - Sci di fondo, le Millennials resistono alle Zoomers. Fra le donne, il Tour de Ski viene dominato dalle trentacinquenni d’assalto!

Leggi su Oasport.it

Quando si parla di Therese Johaug, si disquisisce di un fenomeno della natura. È fisiologico, dunque, che possa primeggiare in età avanzata. Fa parte dei connotati di chi è biologicamente superiore alla media. Cionondimeno, è indiscutibile come vi sia una situazione anomala nello sci difemminile. Infatti, balza all’occhio un dato eclatante legato alde Ski appena terminato. Quello dell’età media delle protagoniste.La già citata fuoriclasse norvegese è venuta al mondo il 25 giugno del 1988. Dunque, a spanne, parliamo di una donna di 36 anni e mezzo. La finlandese Kerttu Niskanen, quarta classificata, è sostanzialmente nata negli stessi giorni (13/6/1988). Come se non bastasse, Astrid Øyre Slind, attestatasi alla piazza d’onore, è un’altra figlia del 1988. Più anziana di qualche mese delle altre due, poiché festeggerà il 37° compleanno già il prossimo 9 febbraio.