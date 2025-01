Inter-news.it - Inter, spunta l’idea Sucic. E per Nico Paz c’è un piano – CdS

L’di Simone Inzaghi guarda al mercato del futuro. Il nome di Petarè stato cerchiato in rosso da Piero Ausilio e Beppe Marotta spiega il Corriere dello Sport. FUTURO – L’non si ferma e pensa già al futuro. Gli obiettivi sono ben chiari, tutti giovani, in linea con i diktat di Oaktree e con un ruolo ben specifico. Il nome principale per il centrocampo, spiega il Corriere dello Sport, è quello di Petar, ventunenne della Dinamo Zagabria. Da tempo è finito nel mirino dell’e su cui c’è molta concorrenza. Nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Fiorentina, mentre il Borussia Dortmund lo ha osservato più volte. La valutazione del croato oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro, mentre per quanto riguarda l’ingaggio non sarebbe un problema. Centrocampista difensivo, nelle ultime partite non è sceso in campo a causa di una frattura al metatarso del piede, patita a novembre in Nations League.