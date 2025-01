Ilrestodelcarlino.it - “Fermati, ti prego, fermati”: le grida del carabiniere che ha ucciso l’accoltellatore di Rimini

, 8 gennaio 2025 – “, ma cosa stai facendo?, basta . ma vuoi proprio morire?per favore”. Sarebbero ledisperate del luogotenente Luciano Masini che si sentono in un video girato col cellulare la sera di capodanno e che secondo gli inquirenti chiariscono quanto accaduto a Villa Verucchio. Quelle frasi Masini le urlava a squarciagola mentre indietreggiava, tentando di fermare Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, 23enne. Il 23enne con voce roca pronunciava invece preghiere in arabo mentre si scagliava contro le persone in strada la notte di Capodanno. Sitta ha accoltellato 4 persone, due 18enni e due anziani, prima di essere fermato e. L’autore del video degli spari, una persona presente sul posto mentre la tragedia si consumava, avrebbe ripreso gli attimi concitati che hanno visto il comandante della stazione dei carabinieri messo di fronte al 23enne egiziano.