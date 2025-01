Ilveggente.it - FA Cup, i pronostici sulle partite di giovedì 9 gennaio

Leggi su Ilveggente.it

FA Cup, in Inghilterra riparte la competizione più prestigiosa dopo la Premier League: iprime tre gare in programma. In Inghilterra il mese diè solitamente dedicato alle coppe nazionali e nel secondo weekend del 2025 la scena se la prende la FA Cup, pronta a ripartire con il terzo turno. La faccenda inizia a diventare interessante perché a partire da questo momento entrano in gioco anche i club di Premier League e di Championship: il sorteggio, come al solito, è integrale e può tranquillamente capitare che una squadra del massimo campionato debba vedersela con una di quinta divisione, il torneo di livello più basso rappresentato in questa manifestazione.FA Cup, idi(Ansa) – Ilveggente.itNelle prime tre gare in programmascendono in campo anche Everton e Fulham: entrambe lo faranno davanti al proprio pubblico rispettivamente contro Peterborough United – club che partecipa alla League One, l’equivalente inglese della nostra Serie C – e Watford, che invece milita nel campionato cadetto.