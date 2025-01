Ilnapolista.it - Danilo mette alle corde la Juventus: o risoluzione del contratto o rimane fino a fine stagione (TuttoJuve)

A Torinopreoccupa l’ambiente bianconero. Il brasiliano è una bomba pronta ad esplodere e sead adesso non è successo è solo per la sua professionalità. Il difensore ha messostrette il suo club. Lanon lo vuole più: o saràa giugno e poi andrà via a parametro zero. In ogni caso, la Juve non avrà quanto desiderato. Lo riporta.Leggi anche:al Napoli, l’ufficialità potrebbe già arrivare nelle prossime ore (Di Marzio)non chiederebbe la buonuscita, solo quello che ha maturatoa quiScrive la redazione di:“O risolve oppure. È questa la posizione di, capitano dellae della Nazionale brasiliana. La situazione è semplice: o un reintegro – che può essere chiesto dopo pochi giorni – oppure un accordo per riuscire a salutare tutti.