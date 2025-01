Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso Vittozzi, la campionessa di biathlon chiude la stagione in anticipo: “Il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro”

“La Federazione Italiana Sport Invernali comunica che Lisa, in accordo con lo staff tecnico e sanitario della squadra di, ha deciso di concludere anticipatamente laagonistica”. Questo è quanto si legge sul sito ufficiale della Fisi: dopo avere accusato all’inizio dell’autunno un problema alla schiena, la detentrice della Coppa del mondo si è dedicata alla cura dell’infortunio fino a pochi giorni fa. Le successive sensazioni, percepite alla ripresa dell’attività sportiva, hanno però convintoe i tecnici a non forzare la situazione, maturando la clamorosa decisione di puntare nei prossimi mesi al pieno recupero, agonistico e mentale. Ilitaliano si trova quindi privato della sua stella, della sua. Dietro la scelta diperò c’è un obiettivo chiaro: le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma tra un anno.