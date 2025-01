Lanazione.it - Borghi più belli d’Italia: ecco le new entry in Toscane e Umbria

Firenze, 8 gennaio 2025 - Sale a 371 il numero dei Comuni certificati dall’Associazione “Ipiù”, che segna così un ulteriore traguardo nella sua opera di valorizzazione e promozione dell’Italia Nascosta, o forse è meglio dire “rivelata”. Ben 10 iche hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento, ammessi a seguito del Consiglio Direttivo del mese di settembre e di novembre, su proposta del Comitato Scientifico, a seguito di un iter di certificazione – costituito da 72 parametri – che valuta il patrimonio artistico, storico, culturale e paesaggistico, le iniziative per la tutela dell’ambiente, i servizi per la popolazione e per l’accoglienza turistica.quali sono i nuoviche, da Nord a Sud Italia, vanno ad arricchire la straordinaria varietà delle destinazioni turistiche rappresentate dall’Associazione, ciascuna con caratteristiche che la rendono unica e affascinante: Rassa (VC), Piemonte; Bagolino (BS), Lombardia; Bertinoro (FC), Emilia Romagna; Mulazzo (MS), Toscana; Ripatransone (AP).