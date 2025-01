Quifinanza.it - Bonus Renzi nel 2025, cosa è diventato e a chi spetta

Forse non tutti sanno che ilesiste ancora oggi, anche se in forma diversa. Infatti, nelsarà possibile trovare tra le voci in busta paga quella di undal valore di 100 euro. Dal 2020, la dicitura con cui si trova trascritta la voce è “trattamento integrativo” ed è passata da 80 euro a 100 euro mensili, per un totale di 1.200 euro all’anno. Il calcolo delha subito dei cambiamenti, conseguenza dell’accorpamento delle prime due aliquote Irpef. Vediamo a chi ancoral’exnel.Ilesiste ancora? La risposta è sìIlè stato automaticamente riconfermato per il, anche per questo non si è discusso del tema della Manovra. Non ci sono comunque molti cambiamenti rispetto al 2024. Infatti, la platea dei beneficiari resta invariata, sono invece cambiate le detrazioni da lavoro dipendente.