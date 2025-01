Ilnapolista.it - Bonucci: «Il Napoli è favorito per lo scudetto perché ha Conte. Con lui arrivi sempre primo o secondo»

: «Ilper lo. Con»“Penso che il, per via dell’allenatore che ha, sia avvantaggiatoti assicuradi essere. Questo è ciò che ha dimostrato nella sua carriera. Penso che ilsia avvantaggiato da questa circostanza. Ma ora è difficile dire chi vincerà”. Lo dice Leonardo, intervistato da Marca.adesso si è dato alla bizzarra Kings League, e ricorda che ad un certo punto poteva diventare un giocatore del Real Madrid: “Ho avuto l’opportunità di firmare per il Real Madrid nel 2017, ma la firma non è stata finalizzata e sono molto orgoglioso e felice della carriera che ho avuto. Ci sono molti giocatori spagnoli magnifici dei miei tempi, anche se, essendo difensori, sottolineo Piqué e Sergio Ramos.