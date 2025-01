Oasport.it - Basket: Reggio Emilia firma la rimonta da miracolo a Bonn e vince gara-1 del play-in di Champions League

Incredibile vittoria indell’Unahotelsin-1 del-in di2024-2025. La squadra di coach Priftis, con un irreale ultimo quarto da 38 punti, ribalta tutto l’incontro, batte 91-94 il Telekome potrà chiudere il discorso la prossima settimana al PalaBigi. Gran performance da 21 punti di Cassius Winston, ma anche Kenneth Faried sfiora la doppia doppia con 13 e 9 rimbalzi.Setrova una partenza da par suo è soprattutto merito di Cheatham, che non tradisce nei primi cinque minuti ed è autentico trascinatore fino al 7-16 della formazione ospite. Winston ribadisce da tre per il 9-19, ma dall’11-20 cambia radicalmente tutto: prima Griesel e poi Pape riportano la situazione in parità, e Soaresil sorpasso sul 24-22 dopo 10?.