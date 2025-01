Ilrestodelcarlino.it - Aria nuova nella casa protetta. Lavori per duecentomila euro

Oltre 200 miladi spesa per rifare gli impianti di termoventilazione alla"La Cocci". Il Comune ha approvato il documento di indirizzo della progettazione relativa a un intervento che, secondo la delibera di Giunta, vedrà tecnici e operai al lavoro ad agosto. Sul tema degli impianti che regolano la temperatura interna allaera divampata una polemica in periodo pre-elettorale, con strascichi anche successivi all’elezione della sindaca Francesca Marchetti. L’opposizione lamentava soprattutto un funzionamento non sufficiente dell’impianto di climatizzazione d’estate, con conseguenti temperature troppo alte per gli ospiti dentro i locali di viale Oriani, segnalazioni sostanzialmente confermate dalla Giunta che aveva preannunciato nei mesi scorsi la decisione di intervenire.