Isaechia.it - Amici 24, Chiara e Luk3 si sfogano dopo essere stati piazzati all’ultimo posto delle rispettive classifiche: le loro parole

Oggi nella scuola diè arrivata una busta rossa, contenente i nomi degli allievi classificati ultimi secondo la media dei voti assegnati dai professori e dai giudici esterni. Una giornata di tensione e riflessione per i ragazzi, culminata in polemiche da parte di alcuni allievi.La busta ha rivelato i seguenti risultati per ogni professore, per la categoria canto: Squadra Rudy Zerbi: ultimo ChiamamifaroSquadra Lorella Cuccarini: ultimoSquadra Anna Pettinelli: ultimo TrigNoMentre per quanto riguarda i ballerini:Squadra Alessandra Celentano: ultimaBacciSquadra Deborah Lettieri: ultimo DandySquadra Emanuel Lo: non classificati perché Giorgia non ha ricevuto voti in precedenza.A seguito, gli ultimi si sono sfidati per stabilire i peggiori della giornata.