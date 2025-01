Ilfattoquotidiano.it - Accordo Meloni-Musk, Crosetto conferma: “Nessun contratto firmato”. Fratoianni: “Sicurezza non sia affidata a monopolista privato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La presidenza del Consiglio ha smentito la firma di contratti o accordi tra il governo e Space X. Ed anche la Difesa non ha approvato alcuna riguardo”. Così il ministro della Difesa, Guido, rispondendo durante question time della Camera, a una domanda di Nicolacirca la possibilità di undiscusso dacon Elon.“Space X ha 6.700 satelliti in orbita bassa con una previsione che diventino 42mila: è un operatore che ha i requisiti per fornire capacità e servizi” alla Difesa, “ma questo non esclude che un Paese sovrano e tecnologicamente avanzato come il nostro possa gestire questi dati con apparati e tecnologie proprietarie a ulteriore tutela degli interessi nazionali. Laddove il governo dovesse optare per soluzioni commerciali, la Difesa attiverà un tavolo tecnico dedicato per approfondire la sussistenza dei requisiti necessari a soddisfare le esigenze dello strumento militare”, ha proseguito, spiegando poi come oggi “le forze armate” siano sempre più spesso chiamate ad operare anche “a grande distanza dall’Italia”.