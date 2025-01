Metropolitanmagazine.it - Tutti gli annunci di Sony a livello cinematografico e televisivo basati sulle sue IP di videogiochi

Dopo il teaser trailer uscito oggi di The Last of Us,a diversi adattamenti tratti dasia per il cinema che per la TV. Durante la presentazione del colosso dell’elettronica al Consumer Electronics Show di Las Vegas, oltre alla seconda stagione della serie HBO che uscirà ad aprile, i funzionari dellahanno anche rivelato che Columbia Pictures ePlayStation stanno lavorando a un adattamentodel videogioco “Horizon Zero Dawn“. iL titolo era in fase di sviluppo come serie per Netflix. Non sono stati rivelati altri dettagli sul progetto, se non che le due unitàstanno collaborando a un adattamento, secondo il capo della PlayStation Productions Asad Qizilbash.È stato ancheato che lo sparatutto in terza persona di Arrowhead Games “Helldivers” verrà sviluppato per diventare un lungometraggio.