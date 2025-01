Ilveggente.it - Tottenham-Liverpool, League Cup: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è un match valido per l’andata delle semifinali diCup e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche,.La sconfitta interna con il Newcastle, la terza nelle ultime quattro partite e la decima in campionato, ha aperto ufficialmente la crisi in casa. Il rendimento degli Spurs, che fino a Natale avevano viaggiato tra alti e bassi, è improvvisamente crollato nelle ultime due settimane, rendendo ancora meno solida la panchina su cui siede il tecnico australiano Ange Postecoglou.Cup: tv,(Ansa) – Ilveggente.itLa proprietà per ora si limita ad osservare, anche perché Postecoglou ha un alibi di ferro e cioè quella dei tanti infortunati – l’infermeria è piena e la difesa, ad esempio, ha gli uomini contati – che stanno rendendo tutto più complicato.