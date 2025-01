Thesocialpost.it - Strage di Bologna, i giudici: “Paolo Bellini portò la bomba”

Tra i responsabili dellaalla stazione didel 2 agosto 1980, costata la vita a 85 persone e con oltre 200 feriti, figura senza alcun dubbio. Lo ha deciso la Corte di Assise d’Appello di, che ha confermato l’ergastolo per l’ex membro di Avanguardia Nazionale. Secondo iera presente in stazione con il preciso obiettivo di trasportare e consegnare parte dell’esplosivo o fornire supporto logistico, consapevole che l’ordigno sarebbe stato collocato nella sala d’attesa di seconda classe.I legami con i Nar e i mandantiè stato riconosciuto come esecutore materiale in concorso con gli ex membri dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar) già condannati in via definitiva, tra cui Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Insieme a loro, sono stati identificati come mandanti e finanziatori dell’attentato personaggi del calibro di Licio Gelli, Federico Umberto D’Amato, Mario Tedeschi e Umberto Ortolani, sebbene fossero già deceduti al momento delle indagini.