SpaceX la sinistra insegue ancora le fake Foti | Il nostro unico interesse è garantire il servizio

Incuranti della chiara smentita di Palazzo Chigi, i partiti di opposizione hanno continuato a cavalcare la “balla spaziale” di un fantomatico accordo da un miliardo e mezzo tra governo eper la fornitura di sistemi avanzati di sicurezza nelle telecomunicazioni, attraverso Starlink. «Meloni riferisca in Parlamento» è statooggi il refrain di giornata, sebbene non vi sia nulla su cui riferire. Il tema sarà anche al centro del question time di mercoledì alla Camera, dove il leader di Avs Nicola Fratoianni ha presentato un’interrogazione.LacavalcalesuL’appiglio per questa ennesima giornata di polemiche sul nulla è stato un post su X in cui Matteo Salvini ha indicato «un potenziale accordo» concome «un’opportunità» e non come «una minaccia», auspicando che il governo possa andare in quella direzione «perché fornire servizi migliori ai cittadini è un dovere».