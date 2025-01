Thesocialpost.it - “Siri ci ascolta”. Cosa viene fuori dalla super causa contro Apple

Quante volte vi sarà capitato di parlare di qualcon gli amici e subito dopo, aprendo i social o qualsiasi altro sito, trovare pubblicità relative proprio a quella? Che siano viaggi, prodotti, marche. Ebbene, in questi ultimi anni si è parlato molto di questo argomento, ed ora fa parecchio rumore l’esito di una, presentata da un gruppo di utenti nel 2020, che sosteneva chefosse stata responsabile di registrazioni involontarie di conversazioni personali, catturate da dispositivi come iPhone, iPad e HomePod.ha infatti ribadito la propria innocenza, ma intanto ha accettato di pagare 95 milioni di dollari per chiudere il contenzioso. La vicenda solleva ancora una volta dubbi sulla gestione dei dati raccolti dai dispositivi intelligenti di questi colossi. Nonostante le dichiarazioni rassicuranti, il timore è che gli assistenti vocali possanore più di quanto dovrebbero continua a preoccupare milioni di utenti.