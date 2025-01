Secoloditalia.it - Sinner, buona la prima: inaugura il 2025 vincendo su Popyrin. Anche il saluto freddino a Djokovic la dice lunga (video)

l’Australian Open in procinto di cominciare battendoin due set agli Opening Week del torneo. Mentre competitor livorosi e avversari agguerriti parlano, postano e si lanciano in pronostici, Jannik ricomincia da dove aveva lasciato:. Il fuoriclasse azzurroilaggiudicandosi lapartita dell’anno nell’amichevole contro Alexeie lanciando un chiaro segnale in vista dell’apertura dell’agone vero e proprio Australian Open. Il numero uno del ranking di scena in un match di esibizione, il primo in questa Opening Week che servirà per preparare il primo grande evento dell’anno, si è imposto a Melbourne sul padrone di casa australiano, numero 25 del mondo, in due set chiusi con il punteggio di 6-4, 7-6 (2).battein due set agli Opening Week degli “Australian Open”La condizione di Jannik è sembrata subito convincente, nonostante qualche errore di troppo con il dritto, specialmente nel secondo parziale.