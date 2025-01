Bergamonews.it - Leopardi, Capodanno a New York o Brignano? La tv del 7 gennaio

Per la prima serata in tv, martedì 7, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “– Il poeta dell’infinito”, diretta da Sergio Rubini. Il cast annovera Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Fausto Russo Alesi, Bruno Orlando, Serena Iansiti, Maria Vittoria Dallasta, Andrea Pennacchi, Roberta Lista, Emma Fasano, Ettore Cardinali, Valentina Cervi, Alessio Boni e Alessandro Preziosi.Napoli, 1837. Giacomo, l’ateo miscredente, è morto. Il suo fraterno amico, Antonio Ranieri, cerca di convincere Don Carmine a dargli degna sepoltura, ripercorrendo la vita del poeta. Recanati, 1809. Seguito da un precettore, il piccolo Giacomo dimostra un’intelligenza prodigiosa e uno spirito ribelle. Vorrebbe uscire di casa, vedere il mondo ma il rigido padre, Monaldo, glielo vieta.