Ilgiorno.it - Gestione della Rsa Belvedere. Scatta un’altra proroga: "È la quarta, siamo bloccati"

Anno nuovo, servizio vecchio per laRsa. Al via una nuovaper il servizio in global servicecasa di riposo, in attesa dell’atteso project financing annunciato da tempo ed ancora in fase di studio. "Tutto è pronto per il nuovo bando - ha così fatto sapere l’assessore alle Politiche Sociali, Andrea Savino - per indire la gara pubblica con il nuovo contratto degli appalti, la burocrazia è molto impegnativa. Si stanno verificando tutti gli obblighinormativa per questo tipo di appalti". Un’ennesimache, secondo Arianna Moreschi (nella foto) del Pd di Cassano, incide sulla qualità del servizio e sulle certezze per il futuroRsa: "alla, cosa che avevamo denunciato più volte, una conferma di quanto la scelta fatta in fretta e furia nel 2022 dalla maggioranza non era ben ponderata.