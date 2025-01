Lapresse.it - Ambiente, Trump promette: “Ribalterò le azioni di Biden”

Donaldparla dalla sua residenza di Mar-a-Lago il giorno dopo essere stato ufficialmente proclamato dal Congresso come 47esimo presidente degli Stati Uniti. “lediin tema di”Il presidente eletto ha commentato la decisione dell’inquilino uscente della Casa Bianca, Joe, di vietare in modo permanente le nuove trivelloffshore per l’estrazione di petrolio e gas su circa 250 milioni di ettari di acque federali. “Ereditiamo una situazione difficile dall’Amministrazione uscente” e “fanno di tutto per renderla ancora più difficile”, ha affermato, dicendosi “contrariato” endo di “ribaltare immediatamente” leappena intraprese dal suo predecessore in tema di protezione ambientale. “Drill, baby drill!”, ha dettoripetendo uno degli slogan della sua campagna, in riferimento al ritorno alle perfore all’estrazione di petrolio e gas naturale.