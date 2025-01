NFL 2024 2025 | Detroit si prende il primo seed Denver e Tampa ai playoffs Chicago torna a vincere contro i Packers

Leggi su Sportface.it

La NFL chiude la sua Regular Season ed entra nel mese più caldo della sua stagione, quello deiche avranno inizio il prossimo fine settimana. In Week 18 c’erano soltanto due posti ancora da assegnare, uno in AFC e l’altro in NFC. I Cincinnati Bengals ci hanno provato, riuscendo ad ottenere la quinta vittoria consecutiva e chiudendo la loro stagione con un record positivo a 9-8. Dopo aver sconfitto gli Steelers in uno dei due anticipi della giornata, però, Burrow e compagni avevano bisogno di altri due incastri per continuare il loro percorso: la sconfitta dei Dolphinsi Jets (arrivata) e soprattutto il ko dei Broncos per mano dei Chiefs.Ma anon c’è stata sostanzialmente mai partita, con i campioni in carica scesi in campo con le seconde e terze linee in un match che per loro aveva poco da dire.