Mister Movie | Stefano De Martino svela i vincitori della Lotteria Italia 6 Gennaio 2025

Stefano De Martino svela i vincitori della Lotteria Italia 6 Gennaio 2025

Questa sera, 6, Rai 1 trasmetterà uno degli eventi più attesi del periodo natalizio: Affari Tuoi – Speciale. A partire dalle 20:35, in diretta dal Teatro delle Vittorie,Decondurrà uno spettacolo che unirà intrattenimento, musica e l’attesissima estrazione dei biglietti vincenti. In palio, il primo premio da ben 5 milioni di euro.Affari Tuoi e: una serata speciale per il 6conDeclass="wp-block-heading">Lo speciale di Affari Tuoi sarà impreziosito dalla partecipazione di ospiti di spicco. Tra i protagonistiserata, Gianni Morandi, vera iconamusicana, insieme a Mara Maionchi, produttrice discografica e volto televisivo. Sul palco saliranno anche gli attori Lino Guanciale, Rocco Papaleo e Ilenia Pastorelli, affiancati da Federica Nargi, Giusy Buscemi e Bianca Guaccero, volti noti del piccolo schermo.