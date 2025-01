Biccy.it - Magalli gela Stefano De Martino in diretta: “Se te ne danno di più”

Leggi su Biccy.it

Per la puntata de La Volta Buona dell’Epifania, Caterina Balivo ha avuto moltissimi ospiti in studio e in collegamento, da Carmen Russo,De, Patrizia Mirigliani, a Nancy Brilli, Barbara Alberti e Giancarlo. E proprio l’ex conduttore de I Fatti Vostri è stato protagonista di un botta e risposta ironico con De.Caterina Balivo ha fatto i complimenti aper gli ottimi risultati di Affari Tuoi e il presentatore napoletano ha risposto: “Devo dire che sono molto contento. E infatti non potrei chiedere di più, anzi”.senza pensarci mezzo secondo ha risposto con una frecciatina ironica: “Menomale che non chiedi di più, altrimenti ce li levano a noi tra un po’, ormai.“.è rimasto in silenzio e si è messo a ridere.La shade di Giancarlo è ovviamente riferita ai rumor sul contratto milionario di De