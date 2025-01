Sport.quotidiano.net - Lega B, il presidente Bedin sulla strada del Pisa e di Corrado: "Nuove soluzioni per sostenibilità"

, 6 gennaio 2025 - La Serie B si conferma un campionato emozionante, equilibrato e imprevedibile, con iltra le 20 squadre pronte a dare battaglia in questa stagione ricca di sorprese e sfide. Il neodellaB, Paolo, ha sottolineato come il campionato cadetto mantenga le sue peculiarità sportive, ma richieda interventi mirati per garantireeconomica e miglioramento delle infrastrutture. "È un campionato di B simile a quello che ho lasciato nel 2018, equilibrato, sorprendente e molto combattuto dal punto di vista sportivo", ha dichiarato. "Circa laeconomica, ci sono diversi temi da affrontare, con ricavi televisivi non confermati rispetto a quelli del triennio precedente e sui quali si dovrà lavorare con le società per trovare".