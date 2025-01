Quotidiano.net - La prima donna al vertice di un dicastero della Curia romana, un cardinale sarà suo vice: la rivoluzione di Bergoglio

Roma, 6 gennaio 2025 – L’Epifania porta il dono più significativo per l’emancipazione femminile nella Chiesa dall’inizio del pontificato bergogliano. Dopo aver messo a bagnomaria – non senza animate polemiche da parte delle femministe cattoliche – la questione del diaconato per le donne, attraverso una ridda di commissioni di studio, ma anche dopo aver aperto a entrambi i sessi i ministeri istituti dell’accolitato e del lettorato e la piena partecipazione al Sinodo, papa Francesco nomina una suora aldelper gli istituti di vita consacrata. Si trattaprefetto nella storiaChiesa e, perfezionata solo nel 1588 per mano di Sisto V. Ma in teoria non mancano gli interrogativi dietro quest’ultima decisione targata. La prescelta dal Papa per la guida delche sovraintende ai religiosi è proprio una suora, Simona Brambilla, 59 anni, nata a Monza.