ISEE ed età per avere il bonus anziani da 850€ al mese

L'INPS, per mezzo di un comunicato ufficiale, ha annunciato che dal 2 gennaio è stato erogato un nuovo bonus, seppur in via sperimentale, che prende il nome di Prestazione Universale. Questo tipo di bonus, destinato alla fetta più anziana della popolazione, avrà durata fino al 31 dicembre 2026, quando verranno tirate le somme. Un esperimento che sarà fondamentale per comprenderne la fattibilità e, soprattutto, al reale utilità di questo nuovo sostegno economico previsto per il 2025. Nella nota emessa dall'INPS viene specificato anche che il riconoscimento della Prestazione Universale prevederà l'assorbimento dell'indennità di accompagnamento e delle prestazioni che sono fornite dagli ATS, negli ambiti di propria competenza.