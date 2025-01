Inter-news.it - Inter-Milan 2-3, pagelle: Asllani inadatto 4.5, Inzaghi 4. Bocciati!

Leggi su Inter-news.it

L’perde con il risultato di 3-2 contro il. Simonesbaglia tutti i cambi ed è il peggiore della serata. Lo accompagna Kristjan, ledella gara. YANN SOMMER 5 – Salva sul colpo di testa di Morata, ma la responsabilità sulla punizione di Theo è troppo grande. Prende gol sul proprio palo, molto male.– DIFESAYANN BISSECK 5 – Qualche volta disattento sulla fascia destra, sbaglia i tempi del pressing e si fa imbucare alle sue spalle. Leao lo fa impazzire nella ripresa, non lo riesce a chiudere nemmeno sul finale.STEFAN DE VRIJ 6.5 – Arrivano tanti cross dentro l’area di rigore, adcettare c’è sempre e solo lui. La sfida con Morata non gli mette timore, ha tempo anche per l’assist perfetto per Taremi.– dall’84’ MATTEO DARMIAN S.V.ALESSANDRO BASTONI 6.