Il dg Cappelletti non si nasconde | Promozione? L’Hokkaido c’è

alza il tiro e corre per il ritorno in serie A. "Prima però ce la giochiamo con Mirandola, perché in caso di vittoria casalinga alla ripresa (l’11 gennaio, al PalaSavena), conquisteremmo aritmeticamente il primo posto in vista della fine del girone di andata del campionato di serie B e pure il pass per la Coppa Italia di Lega". E chi l’avrebbe detto. A parlare è Andrea, direttore generale della Pallavolo Bologna. A giugno il club rinunciò al campionato di A3 di volley. Troppo alti i costi. Ma c’era pure l’intenzione di aprire un ciclo nuovo, con i talenti del settore giovanile, la maggior parte dei quali provenienti dalla serie C, nonostante le incognite che la scelta avrebbe potuto comportare. Il salto dalla C alla A3 sarebbe stato eccessivo e la dirigenza avrebbe potuto bruciare quei ragazzi a lungo coltivati.