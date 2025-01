Lettera43.it - Elisabetta Belloni lascia la guida dei Servizi segreti: via dal 15 gennaio

sta perre ladel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), con dimissioni che avranno effetto dal 15: per l’ambasciatrice è pronto un incarico di primo piano nella Commissione Europea. A scriverlo è Repubblica, spiegando che pochi giorni prima di Nataleha comunicato personalmente a Giorgia Meloni la decisione di voler fare un passo indietro (già anticipata ad alcuni amici nel mese di dicembre), ricevendo dalla premier la richiesta – almeno – di far slittare di qualche giorno le dimissioni. Questo, riporta il quotidiano romano, è successo durante una riunione riservata a cui ha preso parte anche Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza con la delega ai. Il mandato di, dopo una proroga decisa proprio dalla presidente del Consiglio (che l’aveva scelta come sherpa al G7), era in scadenza a maggio.