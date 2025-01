Tg24.sky.it - Bergamo, accoltellata nel parcheggio di un supermarket a Seriate. Donna è grave

Intorno alle 9,15 di stamane unadi 39 anni è statadal marito neldel supermercato Lidl di via Lombardia, a, in provincia di. Laferita, sotto gli occhi attoniti e impauriti dei clienti del supermercato, è stata portata all'interno del market, dove le sono stati prestati i primi soccorsi. In ambulanza è stata poi condotta all'ospedale Papa Giovanni XXIII diin codice rosso. L'uomo, Daniel Manda, 48enne di origini rumene, è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio. Stando alle prime ricostruzioni avrebbe teso un agguato alla moglie fuori dal supermercato colpendola ripetutamente con un coltello da cucina. La: "È stato mio marito""È stato mio marito". Così ha detto a chi l'ha soccorsa ladi 39 anninelle scorse ore.