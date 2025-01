Aihen ha almeno la vita di un gatto

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-06 11:14:00 Il web è in subbuglio:Muñoz festeggia oggi il sesto anniversario dal suo esordio con la Real Sociedad, avvenuto il 6 gennaio 2019 al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, con la grande soddisfazione di essere ancora nella rosa dei txuriurdin, nonostante i tanti acquisti che il club ha portato alla sua posizione, e dopo aver superato una rottura del legamento crociato da cui è tornato molto bene.è apparso nel Real dalla squadra riserve guidata da Imanol Alguacil, nella prima partita della squadra di Orio dopo il suo secondo arrivo sulla panchina della prima squadra, poiché Theo Hernandez e Kevin Rodrigues, i due giocatori della rosa del 2018, non erano disponibili per quella posizione. La sua buona prestazione quel 6 gennaio al Bernabéu, con una vittoria per 0-2, lo ha portato a partecipare ad una dozzina di partite in più, soprattutto nella finale della Liga.