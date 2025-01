Calciomercato.it - Vieira boccia ancora Balotelli: “Farò altre scelte”

Nuove forti dichiarazioni sulla gestione Mario, che resta in panchina per tutta la durata di Lecce-Genoa: ecco cos’è successoEscluso dai convocati per l’ultima partita del 2024, solo panchina per la prima gara del 2025. Insomma, così come ha finito l’anno scorso, così inizia il gennaio di Mario: senza giocare.La gestione dell’ex attaccante della Nazionale preoccupa chiaramente lo stesso giocatore. Arrivato con Gilardinoallenatore del Genoa, sembrava poter sovvertire presto le gerarchie, gli serviva solo qualche allenamento e ritmo partita. Poi l’improvviso esonero di Gilardino ha cambiato tutto. A maggior ragione con l’arrivo di, con il quale il rapporto non sembrava idilliaco per via di frizioni passate avvenute al Nizza.Il minutaggio di SuperMario è minimo, pressocché nullo.