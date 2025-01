Tennis, Sinner a Melbourne si allena con Wawrinka

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 gen. (askanews) – Prosegue la marcia di avvicinamento di Jannikagli Asutralian open di(13-20 gennaio) Dopo il primo approccio con i campi diPark insieme a Cruz Hewitt, figlio dell’ex n. 1 al mondo Lleyton, l’azzurro si èto sulla Rod Laver Arena con Stan, campione anel 2014. “Grazie Stan, è sempre un piacere condividere il campo con te”, ha scritto su Instagram Darren Cahill, coach di, che ha postato una foto dei due giocatori. Jannik tornerà in campo lunedì alle 6 italiane (le 16 a) per unmento con Frances Tiafoe, affrontato lo scorso agosto in finale a Cincinnati. Ventiquattro ore dopogiocherà il primo match nell’Opening Week degli Australian Open con Alexei Popyrin. Giovedì alle 5.30 italiane ci sarà il sorteggio del main draw alla presenza dell’azzurro e di Aryna Sabalenka – campioni in carica del torneo – mentre venerdì alle 9 Jannik disputerà la seconda esibizione, stavolta con Stefanos Tsitsipas.