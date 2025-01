Sport.quotidiano.net - Serie D: oggi è in programma la prima giornata di ritorno. Il Lenz ingaggia Maggioli e sfida il Tuttocuoio

E’ ladel girone didiD, con il Lentigione che rende visita alnella trasferta di Ponte a Egola, frazione del comune di San Miniato in provincia di Pisa. Si gioca alle 14,30, dirige Marco Aurisano di Campobasso che giunge al 12° gettone stagionale, compresa la gara del campionatovera tra Cittadella e Reggiana, finita 2 a 3. E’ ladi, ma in coro gli allenatori, Stefano Cassani da una parte, e Aldo Firicano dall’altra, ritengono si tratti praticamente della. di un altro campionato, visto che tante squadre si sono rafforzate. "Ilè in salute - dice Cassani - mentre le nostre ultime due sconfitte di fila non devono scalfire quanto di buono fatto sino ad. Nella sosta abbiamo cercato di ricaricare le energie fisiche e mentali per disputare un girone diall’altezza del primo".